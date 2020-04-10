Koronavirüs Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde fırınlar açık olacak
TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde fırınlar açık olacak

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak.

Haber Merkezi AA
Sokağa çıkma yasağını duyanlar fırınlara akın etti.
Sokağa çıkma yasağını duyanlar fırınlara akın etti.

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Fırınlar açık olacak

Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak.

31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kimler sokağa çıkabilecek
KORONAVİRÜS
31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kimler sokağa çıkabilecek

Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın etti
FOTOĞRAF 13
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Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu .
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Vatandaşlar evde kalacakları için ekmek aldıklarını söyledi.
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Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
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Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın etti
İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta, bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti.


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