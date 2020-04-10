Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde fırınlar açık olacak

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Fırınlar açık olacak

Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak.

KORONAVİRÜS 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kimler sokağa çıkabilecek