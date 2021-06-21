Sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı

Bu hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında, kısıtlamaların akıbetine ilişkin konuların da görüşülmesi, kabine toplantısı kararları ile kısıtlamaların durumu netleşti. Bu noktada vatandaşlar, "Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklaması.

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saokağa çıkma yasakları ile ilgili alınan yeni kararı "Tamamı 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırıyoruz. Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır." ifadeleri ile açıkladı.

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