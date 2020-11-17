Koronavirüs günlük vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından koronavirüsle ilgili yeni yasaklar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında alınan sokağa çıkma yasağı ve yeni kısıtlamaları açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıkladı yeni koronavirüs yasakları:

Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi saatlerde olacak?

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Hangi işyerleri kapatılacak?

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

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Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

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