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Koronavirüs Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi saatlerde olacak?
TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi saatlerde olacak?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi saatlerde olacak?

Koronavirüs vakalarındaki hızlı artışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı da dahil alınan bir dizi yeni kararı açıkladı. Kabine Toplantısında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini açıklayan Erdoğan, çalışma saatleri ve kapalı olacak iş yerleri ile ilgili de detaylı bir açıklama yaptı. İşte hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağının saatleri ve kapalı olacak işyerleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Koronavirüs günlük vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından koronavirüsle ilgili yeni yasaklar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında alınan sokağa çıkma yasağı ve yeni kısıtlamaları açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıkladı yeni koronavirüs yasakları:

Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi saatlerde olacak?

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Hangi işyerleri kapatılacak?

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

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