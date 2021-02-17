Koronavirüs Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak
TÜRKİYE

​Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan akşam ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanın Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını ve il bazlı karar alınacağını bildirdi. Erdoğan açıklamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman kalkacağına ilişkin tarih verdi. İşte açıklamadan öne çıkan başlıklar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak. Tedbir listesinin başında gelen sokağa çıkma yasağı ile ilgili de sevindiren haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il bazlı kararlar alınacağı ve sokağa çıkma yasakları ile ilgili alınacak kararlar için tarih verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak?

Mart, aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz

Restoran, kafe, kıraathaneler ne zaman açılacak

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.

Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Kademeli normalleşme Mart'ta başlıyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Kademeli normalleşme Mart'ta başlıyor
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