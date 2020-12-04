Sokağa çıkmak yasaklandı: Nikahlar bugüne kaldı

Koronavirüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, nikah salonlarında yoğunluğa neden oldu. Belediyeler, hafta sonu için nikah tarihi alan çiftleri arayarak, hafta içine gün veriyor. Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Dairesi görevlileri aradıkları çiftlerden tarih değişikliğini kabul eden 20 nikah için hafta içine gün verdi. Talebi kabul eden çiftlerin nikahları dünden itibaren kıyılmaya başlandı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle nikah tarihini değiştirenler genellikle cuma gününü tercih ediyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor.

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SALONLARA EN FAZLA 25 KİŞİ ALINIYOR

Nikah için salona gelen gelin ve damat dahil herkesin ateşi ölçülüyor ve bu kişiler HES koduna bakıldıktan sonra salona alınıyor. HES kodu olmayan ve riskli bulananların salona girişine izin verilmiyor. Belediye ekipleri, normal zamanlarda 180 kişinin kabul edildiği salona, gelin damat dahil en fazla 25 kişinin girişine izin veriyor. Davetliler, koltuklar arasında boşluk bırakılarak oturtuluyor. Kalabalığın önlenmesi için nikah töreni bittikten sonra gelin, damat ve davetliler başka bir kapıdan çıkartılıyor. Her nikah işlemi arasına yarım saat süre bırakılarak salonun havalandırma ve dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.

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Muratpaşa Belediyesi Evlendirme memurluğu sorumlusu Umut Bozkurt, pandemi sürecinde hafta sonu için uygulanan kısıtlamalardan dolayı yıl sonuna kadar olan 20 nikahın hafta içine alındığını belirtti. Hafta içine alınan nikah tarihlerinde çiftlerin genellikle cuma gününü tercih ettiğini aktaran Bozkurt, "Cumartesi günü kıyılan nikahlarımız cuma gününe alındı. Amacımız hiçbir çiftimizin mağdur olmaması. Bu yönde elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Normalde 180 kişi kapasiteli solana kısıtlamadan dolayı 25 misafir alınıyor. Her yarım saatte bir nikah işlemi yapılıyor" dedi.

FOTOĞRAF 10 Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi apartman daireleri yerine bahçeli ve yazlık evleri tercih ederek, yaz sezonunu uzattı. İzmir'in Çeşme ilçesinde de pek çok kişi bu nedenle yazlıklarında kaldı. Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bugün itibariyle bazı yazlıkçılar da hafta sonunu yazlık evlerinde geçirmek için Çeşme'nin yolunu tuttu. Kent genelinde hareketlilik yaşanırken, paket servis yapan bakkal, manav, restoran ve kafeterya gibi birçok işletme hafta sonu siparişlerine yetişebilmek için ek hazırlık yaptı. Çeşmeli pide salonu işletmecisi Selim Akbaykal, Normalde Çeşme'nin nüfusu 44 bin, ancak bu yıl hem pandemi hem de deprem dolayısıyla yazlıkçılar Çeşme'de kalmayı tercih etti. Şehir merkezinde vaka sayıları yüksek olunca yazlık bölgede daha seyrek popülasyon olması sebebiyle burayı tercih edenler oldu. Bu doğrultuda nüfus 250 bin dolaylarına yükselmiş durumda. Çeşme, tarihinin en kalabalık kışını yaşıyor. Önümüzde hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması var, bu süreçte apartman dairesinde kalmaktansa yazlığı olan kişiler Çeşme'ye gelip bu süreci daha rahat geçirecekler. Dünden itibaren işimiz arttı. Bugün de işten çıkanlar Çeşme'ye gelecekler. Biz de üç gündür hafta sonu için broşür dağıtıyoruz. Daha çok iş yapacağımızı düşündüğümüzü için ek malzeme hazırladık ve personel takviyesi yaptık dedi. Çeşme'de pastane işleten Metin Demirdağ, Yaklaşık 25 yıldır burada işletmeciyim. Bu yıl buradaki yazlıkçı vatandaşlarımız şehre dönmediler. Daha çok yaşı ilerleyenler burada kalıyor. Hafta sonu yasağının nasıl geçeceği konusunda bizler de meraklıyız. Bugünden itibaren yola çıkıp pazartesi gününe kadar burada kalacak olanlar var. Bu yönde siparişler alıyoruz. Biz hafta sonu için hazırlıklıyız. Elimizden geleni yapacağız. Bu yıl burada 150'ye yakın kalorifer sistemi yapıldı, daha çok tadilat işleri oldu. İnsanlar yaz- kış burada oturmayı planlıyor dedi. Çeşme'de gayrimenkul işiyle uğraşan Çağdaş Toptaş, Hem koronavirüs hem de deprem dolayısıyla yatay mimarisi olan Çeşme genelinde kiralık dairelerde talep çok yoğun. Havasından dolayı Çeşme tercih ediliyor. İnsanlar dikey mimarilerden ve 40-50 yıllık inşaatlardan bıkmış durumdalar. Yaz-kış oturanların sayısında artış oldu. Şu anda kiralık dairelerde yüzde 30'luk bir artış var. Talep çok fazla. Alaçatı ve Ilıca'da hiç kiralık daire kalmadı. Hafta sonu kısıtlaması için de otoyollarda yoğunluk oluşacaktır diye konuştu. Çeşme'de yaz kış yaşayan vatandaşlardan Yusuf Ziya Gülcan, Burası şehre göre daha güvenli, bu yüzden torunlarımı İzmir merkeze göndermiyorum. Online derslerine burada devam ediyorlar. Benim gibi pek çok kişi aynı görüşte. Burada kendini koruma imkanları daha geniş. Çeşme'de geçen seneye göre çok büyük bir fark var. Burada artık mevsim 12 aya yayıldı ifadelerini kullandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından önce yazlıklara yolculuk başladı: İlçe nüfusları arttı Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyenler İzmir'in Çeşme ilçesinde hareketliliğe neden oldu. Pandemi nedeniyle yaz tatilini uzatıp yazlıklarında kalmaya devam edenlere, hafta sonunu geçirmek için gelenlerinde eklenmesiyle nüfusun iyiden iyiye arttığı ilçede, paket servis yapan bakkal, manav restoran ve kafeterya gibi birçok işletme, siparişlere yetişebilmek için ek hazırlık yaptı.

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‘AZ SAYIDA MİSAFİRLE GÜZEL BİR NİKAH OLDU’

Cumartesi gününe tarih alan Gülnihal Eliş ile Adem Erkılıç çifti, hafta sonu kısıtlamalarından dolayı nikahlarının cuma günü kıyıldığını anlattı. Az sayıda misafirle nikah kıydıklarına değinen Erkılıç, "Nikahı cumartesi günü düşünüyorduk ancak kısıtlamadan dolayı cumaya alındı. Saatimiz değişmedi. İzmir'den gelecek misafirlerimiz kısıtlamadan dolayı gelemedi. Bugün da az sayıda misafirle güzel bir nikah kıydık" dedi.

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Gülnihal Eliş ise pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini buna rağmen nikahlarının güzel geçtiğini belirtti. Eliş, düğün gününü pandemiye göre belirleyip, ilerleyen zamanda yapacaklarını söyledi.