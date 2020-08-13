Şoke eden görüntüler yine Bursa'dan: Mesafesiz maskesiz 'kılıçlı kalkanlı' gösteri

Bursa’da ise sosyal mesafe uyarıları dikkat edilmedi. Daha önceki görüntülerde binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti.

GÜNDEM Bursa'da koronavirüs kapsamında yeni önlemler alındı: Düğün ve nişan törenlerine kısıtlama getirildi

Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlara ait işletmenin açılışında kılıçlı, kalkanlı gösteri düzenledi.

KORONAVİRÜS Bursa'da skandal düğün: Koronavirüs karantinasına alınan anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

GÜNDEM Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'korona yayan kaynana' yalanlaması: Hasta olduğunu bilmiyordu ve gizleme kastı yoktu

Sosyal medyada tepki topladı

Yöresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen vatandaşların maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar sosyal medyada tepki çekti.