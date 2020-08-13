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Koronavirüs Şoke eden görüntüler yine Bursadan Mesafesiz maskesiz kılıçlı kalkanlı gösteri
TÜRKİYE

Şoke eden görüntüler yine Bursa'dan: Mesafesiz maskesiz 'kılıçlı kalkanlı' gösteri

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda vaka sayıları her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu tehlikeli tırmanışa karşı sık sık vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililerin sürekli dile getirdiği maske ve sosyal mesafe umursamazlığı ise şok görüntülerle devem ediyor. Son olarak akıl almaz görüntüler Bursa'daki bir iş yeri açılışında yaşandı. Kılıçlı kalkanlı iş yeri açılışına onlarca vatandaş katıldı. Mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlik virüse davetiye çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Kılıçlı kalkanlı sosyal mesafesiz gösteri tepki topladı.
Kılıçlı kalkanlı sosyal mesafesiz gösteri tepki topladı.

Bursa’da ise sosyal mesafe uyarıları dikkat edilmedi. Daha önceki görüntülerde binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti.

Bursa'da koronavirüs kapsamında yeni önlemler alındı: Düğün ve nişan törenlerine kısıtlama getirildi
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Bursa'da koronavirüs kapsamında yeni önlemler alındı: Düğün ve nişan törenlerine kısıtlama getirildi


  • Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlara ait işletmenin açılışında kılıçlı, kalkanlı gösteri düzenledi.

Bursa'da skandal düğün: Koronavirüs karantinasına alınan anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı
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Sosyal medyada tepki topladı

Yöresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen vatandaşların maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar sosyal medyada tepki çekti.

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
OYNAT 00:59
Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.


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