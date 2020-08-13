Şoke eden görüntüler yine Bursa'dan: Mesafesiz maskesiz 'kılıçlı kalkanlı' gösteri
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda vaka sayıları her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu tehlikeli tırmanışa karşı sık sık vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililerin sürekli dile getirdiği maske ve sosyal mesafe umursamazlığı ise şok görüntülerle devem ediyor. Son olarak akıl almaz görüntüler Bursa'daki bir iş yeri açılışında yaşandı. Kılıçlı kalkanlı iş yeri açılışına onlarca vatandaş katıldı. Mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlik virüse davetiye çıkardı.
Bursa’da ise sosyal mesafe uyarıları dikkat edilmedi. Daha önceki görüntülerde binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti.
Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlara ait işletmenin açılışında kılıçlı, kalkanlı gösteri düzenledi.
Sosyal medyada tepki topladı
Yöresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen vatandaşların maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar sosyal medyada tepki çekti.