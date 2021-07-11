Son bir haftada 5 milyon dozun üstünde aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasına göre, toplam yapılan aşı sayısı 57 milyon 755 bin 536 oldu.

Tabloya, birinci doz uygulanan kişi sayısı 37 milyon 704 bin 238, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 17 milyon 162 bin 306 olarak yansıdı.

Böylece son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Büyükşehirlerde son durum

İstanbul'da 10 milyon 516 bin 340, Ankara'da 4 milyon 755 bin 258 ve İzmir'de 3 milyon 878 bin 695 doz aşı uygulandı.

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