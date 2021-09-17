Koronavirüs Çocuklar için Uzun Kovid araştırmasının sonuçları açıklandı
TÜRKİYE

Çocuklar için 'Uzun Kovid' araştırmasının sonuçları açıklandı

'Uzun Kovid' geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları çocuklar ve gençler için yüreklere su serpen sonuçlara ulaştı.

Haber Merkezi Diğer
Son dakika: Çocuklar için Uzun Kovid araştırmasının sonuçları açıklandı
Arşiv

Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile koronavirüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

ÇOCUKLARDA SANILANIN AKSİNE DAHA AZ YAYGIN

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, çocuklar ve gençlerde Uzun Kovid'in sanılanın aksine daha az yaygın olduğu belirlendi.

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayınlanan incelemeye göre, koronavirüs ile enfekte olan çocuklar ve gençler nadiren 12 haftadan uzun süren semptomlara sahipler.

RİSK 25 KAT FAZLA!

Ayrıca obezite, kronik böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalık ve bağışıklık bozuklukları da dahil olmak üzere önceden mevcut sağlık koşullarına sahip çocuk ve ergenlerin şiddetli Covid-19 riskinin 25 kat daha fazla olduğunu belirlendi.

Söz konusu çalışma Covid-19 enfeksiyonlarından sonra uzun süreli semptomlar bildiren 19 bin426 çocuk ve ergeni kapsayan 14 uluslararası çalışmayı analiz etti.

Koronavirüs'te artan çocuk hasta sayısı korkutuyor
GÜNDEM
Koronavirüs'te artan çocuk hasta sayısı korkutuyor

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nde pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan çalışmanın ortak yazarı Prof Nigel Curtis, koronavirüs kapan çocukların genellikle asemptomatik olduğunu veya hastaneye yatış oranlarının düşük olduğu belirtti.

Curtis konu ile ilgili yaptığı açıklamada kesin bir şey söyleyebilmek için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

UZUN KOVİD'İN NEDENİ

'Uzun Kovid'in neden meydana geldiği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Zira uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

Diyarbakır'da korkutan koronavirüs rakamları: 81 çocuk yoğun bakımda tedavi gördü
KORONAVİRÜS
Diyarbakır'da korkutan koronavirüs rakamları: 81 çocuk yoğun bakımda tedavi gördü

Koronavirüs çocuğa anne babadan bulaşıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüs çocuğa anne babadan bulaşıyor
Abone Ol Google News
Heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif

​"Yerleşik hayat burada başladı"
Evde 10 gün tatilyaptım, bilime inanın

'Evde 10 gün tatil
yaptım, bilime inanın'

​Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Mersin İl Danışma toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş fiyat açıklaması.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Marketlere<br>şok denetim

Marketlere
şok denetim

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası harekete geçildi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.