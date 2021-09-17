Çocuklar için 'Uzun Kovid' araştırmasının sonuçları açıklandı

Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile koronavirüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

ÇOCUKLARDA SANILANIN AKSİNE DAHA AZ YAYGIN

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, çocuklar ve gençlerde Uzun Kovid'in sanılanın aksine daha az yaygın olduğu belirlendi.

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayınlanan incelemeye göre, koronavirüs ile enfekte olan çocuklar ve gençler nadiren 12 haftadan uzun süren semptomlara sahipler.

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RİSK 25 KAT FAZLA!

Ayrıca obezite, kronik böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalık ve bağışıklık bozuklukları da dahil olmak üzere önceden mevcut sağlık koşullarına sahip çocuk ve ergenlerin şiddetli Covid-19 riskinin 25 kat daha fazla olduğunu belirlendi.

Söz konusu çalışma Covid-19 enfeksiyonlarından sonra uzun süreli semptomlar bildiren 19 bin426 çocuk ve ergeni kapsayan 14 uluslararası çalışmayı analiz etti.

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Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nde pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan çalışmanın ortak yazarı Prof Nigel Curtis, koronavirüs kapan çocukların genellikle asemptomatik olduğunu veya hastaneye yatış oranlarının düşük olduğu belirtti.

Curtis konu ile ilgili yaptığı açıklamada kesin bir şey söyleyebilmek için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

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UZUN KOVİD'İN NEDENİ

'Uzun Kovid'in neden meydana geldiği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Zira uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

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