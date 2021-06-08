Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Müzisyen film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilir
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Müzisyen film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; üniversite personelleri, öğretim üyeleri, müzisyenler, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı programına alındığını açıkladı. Bakan Koca, "Yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilir​ | Müzisyenler aşı olabilir mi? Prodüksiyon ekipleri aşı olabilir mi?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında bir grubun daha aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

"Yarından itibaren aşılarını olabilirler"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Öğretim üyeleri ve üniversite personelleri de eklendi

Bakan Koca söz konusu paylaşımdan kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımda ise, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin de aşı kapsamına alındığını ifade etti.

Bakan paylaşımında, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." dedi.

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