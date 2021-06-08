Bakan Koca duyurdu: Müzisyen film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında bir grubun daha aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

"Yarından itibaren aşılarını olabilirler"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin. REKLAM June 8, 2021

Öğretim üyeleri ve üniversite personelleri de eklendi

Bakan Koca söz konusu paylaşımdan kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımda ise, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin de aşı kapsamına alındığını ifade etti.

Bakan paylaşımında, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." dedi.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede

OYNAT 02:09 BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin canlı yayında yaptığı konuşmada,' Aşıyı 30'dan fazla virüs varyantında denedik, mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Bu hafta içerisinde Hindistan mutantını da deneylerden geçirdik ve aşılarımız yüzde 25-30 aralığında etkili.' dedi. BiP'te paylaş

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