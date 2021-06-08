Bakan Koca duyurdu: Müzisyen film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında bir grubun daha aşılanmasına başlanacağını açıkladı.
"Yarından itibaren aşılarını olabilirler"
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.
Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021
Öğretim üyeleri ve üniversite personelleri de eklendi
Bakan Koca söz konusu paylaşımdan kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımda ise, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin de aşı kapsamına alındığını ifade etti.
Bakan paylaşımında, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." dedi.