Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı Listenin başında Siirt var
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı: Listenin başında Siirt var

Sağlık Bakanı Koca Türkiye genelinde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını sosyal medya üzerinden paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu. Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberi: ​Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı: Listenin başındaki il şaşırttı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'u haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını Twitter hesabından paylaştı. Haritadaki verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Büyükşehirlerde her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu. Bakan Koca, harita ile birlikte paylaştığı mesajında, "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.

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