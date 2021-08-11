Koronavirüs Son 24 saatte 1 milyon 434 bin doz aşı uygulandı
TÜRKİYE

Son 24 saatte 1 milyon 434 bin doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son 24 saatte koronavirüsle mücadele kapsamında 1 milyon 434 bin 181 doz aşı uygulandığını duyurdu.

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Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Virüsün yayılımını engellemek, vaka ve vefat sayılarını düşürmek için en etkili yöntem olan aşılamada, vatandaşlara son 24 saatte 1 milyon 434 bin 181 doz uygulandı.

"Yarın daha da fazla olalım"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "410 bin 98 kişi karar verip ilk doz aşısını oldu. 812 bin 852 kişi zamanı gelen 2. doz aşısını, 211 bin 231 kişi ise yaş ve kronik hastalık sebebiyle yapılmasında yarar görülen 3. doz aşısını yaptırdı. Yarın daha da fazla olalım." ifadelerini kullandı.

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