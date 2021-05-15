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Koronavirüs Türkiyenin 15 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 15 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 15 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​Türkiyenin 15 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 236 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 472 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı: Kısıtlamaların kalkacağı günlere ulaşıyoruz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında 'Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

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