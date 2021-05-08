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Koronavirüs Türkiyenin 8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı yeniden 20 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 20 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 8 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısı uzun bir zamanın ardından 20 binin altına geriledi. Türkiye'de bugüne kadar koronavirüse yakalananların sayısı ise 5 milyonu aştı. İşte 8 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​Türkiyenin 8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 281 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 52 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız
OYNAT 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız
Cumhurbaşkanı 'daki 'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, koronavirüs aşısında yaşanan patent tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır.

Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı olarak da Sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Oradan da çok ciddi oranda aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz.

Ülkemizde ciddi ve yoğun bir çalışma var eylül, ekim aylarına yetiştirmeye çalıştığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olayım.' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşüşte
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