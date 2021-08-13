Koronavirüs Türkiyenin 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 20 bin sınırında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 13 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberi: Vaka sayılarında son durum ne? ​Türkiyenin 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 157 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 21 bin 372 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,41, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,21 olarak kayda geçti.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 704 bin 72'si birinci doz, 32 milyon 406 bin 947'si ikinci doz, 6 milyon 510 bin 396'sı üçüncü doz olmak üzere 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.

Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 139 bin 409 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." ifadesini kullandı.

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