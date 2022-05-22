Uzun süredir beklenilen gün geldi: Vaka sayısı binin altına düştü

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs günlük vaka sayısı binin altına düştü.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyu tarafından merak edilen, "Maske takma zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna ilişkin ise, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." dedi.

"UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "VAKA SAYISI 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

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VAKA SAYISI 905

Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA 1000 SAYISI EŞİK OLARAK BELİRLENMİŞTİ

2 Mart’taki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılmış, kapalı alanlarda ise “havalandırma yeterli” ise bu zorunluluğun kaldırıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda toplu taşıma araçları, okul, hastane, sinema ve tiyatro gibi alanlarda zorunluluğun devam ettiği bildirilmişti.

Yapılan açıklamada, vaka sayısının 1000'in altına inmesi durumunda maske takma zorunluluğunun tamamen kalkacağı ifade edilmişti. Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamayla 3 gün üst üste vaka sayısının 1000'in altında olması durumunda yasağın kalkacağını duyurdu.

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