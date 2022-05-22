Koronavirüs Uzun süredir beklenilen gün geldi Vaka sayısı binin altına düştü
TÜRKİYE

Uzun süredir beklenilen gün geldi: Vaka sayısı binin altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının binin altında düştüğünü açıklayarak, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: Vaka sayısı binin altında! Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Otobüste maske takmak serbest mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs günlük vaka sayısı binin altına düştü.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyu tarafından merak edilen, "Maske takma zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna ilişkin ise, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." dedi.

"UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "VAKA SAYISI 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA 1000 SAYISI EŞİK OLARAK BELİRLENMİŞTİ

2 Mart’taki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılmış, kapalı alanlarda ise “havalandırma yeterli” ise bu zorunluluğun kaldırıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda toplu taşıma araçları, okul, hastane, sinema ve tiyatro gibi alanlarda zorunluluğun devam ettiği bildirilmişti.

Yapılan açıklamada, vaka sayısının 1000'in altına inmesi durumunda maske takma zorunluluğunun tamamen kalkacağı ifade edilmişti. Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamayla 3 gün üst üste vaka sayısının 1000'in altında olması durumunda yasağın kalkacağını duyurdu.

Bakan Koca duyurdu: Maske başta olmak üzere önemli kararlar alınacak
OYNAT 02:21
Bakan Koca duyurdu: Maske başta olmak üzere önemli kararlar alınacak
Sakarya'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe değinerek, '19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı. Özellikle maske başta olmak üzere, önemli kararların alınacağı bilim kurulu haftaya toplanacak. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak.' ifadelerini kullandı.

Premier Ligde muhteşem son

Premier Lig'de muhteşem son

​İlkay Gündoğan son maçta şampiyonluğu getiren isim oldu.
Avrupa bileti Başakşehirin

Avrupa bileti Başakşehir'in

Turuncu-lacivertliler gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.
Uzun süredir beklenilen gün geldi: Vaka sayısı binin altına düştü

​Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Pandemiye yol açmaz.

ABD Büyükelçisine miting tepkisi: Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.