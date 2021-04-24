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Koronavirüs Türkiyenin 24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayılarında hızlı düşüş
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: 24 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında hızlı düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayılarındaki hızlı düşüş dikkat çekti. İşte 24 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: 24 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11’e yükseldi.

24 Nisan koronavirüs tablosu.
24 Nisan koronavirüs tablosu.

Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı. Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

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