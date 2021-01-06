Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde devam eden aşı çalışmaları ile ilgili bir toplantı daha yaptık. Ülkemizin bilimsel ve teknik alt yapısı, Bilim İnsanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum.

Bir aşı adayımız Faz II safhasında, 6 aşı adayımız da Faz I çalışması aşamasına geldi. Tüm imkanlarımız bize en iyi aşıyı kazandırmak için seferber edilmiştir. Bilimden gelen güçle ve bilim insanlarımızın gayretiyle başaracağız."