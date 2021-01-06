Koronavirüs Bakan Kocadan yerli aşı açıklaması Üç inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi
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Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan aşı açıklaması, Yerli aşı hangi aşamada?

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Üç inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı çalışmalarının devam ettiğini belirterek son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ye insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. Kurumlarımız aşı adaylarımızın hızla hayata geçmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir. Ülkemizin klinik araştırma tecrübesi aşı adaylarımızı insan deneyleri safhasında değerlendirebilecek seviyededir. Ülkemizin bilimsel ve teknik altyapısı, bilim insanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere Bakanlıkta bir toplantı daha gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantıya proje sahibi hocalar, TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bakanlık görevlilerinin katıldığını aktaran Koca, toplantıda aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek ve mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejilerin ele alındığını ifade etti.

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Bakan Koca, Türkiye'de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayı bulunduğuna işaret ederek şu bilgileri paylaştı:

"Üç inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi"

  • "İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. TİTCK, insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir. Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ye insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir."

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İki adenovirüs temelli aşı adayının da klinik öncesi aşamaları tamamladığına ve TİTCK'ya müracaatını yaptığına dikkati çeken Bakan Koca, "Dünyada da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır." bilgisini verdi.

"Bilim insanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum"

Türkiye'de aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin incelemelerinin yapıldığını ve iyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikasyonu işlemlerinin tamamlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

  • "Kurumlarımız aşı adaylarımızın hızla hayata geçmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir. Ülkemizin klinik araştırma tecrübesi aşı adaylarımızı insan deneyleri safhasında değerlendirebilecek seviyededir. Ülkemizin bilimsel ve teknik altyapısı, bilim insanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum. Kamu tüm kaynakları ile aşı adaylarımızı yaygın kullanılır hale getirmek için seferber edilmiştir."

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