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Koronavirüs Erdoğanın talimatıyla 81 ile koronavirüs genelgesi Düğün ve nikahlar için tedbirler ülke genelinde uygulanacak
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Erdoğan'ın talimatıyla 81 ile düğün, kına, nişan genelgesi

Erdoğan'ın talimatıyla 81 ile koronavirüs genelgesi: Düğün ve nikahlar için tedbirler ülke genelinde uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler cumadan itibaren ülke genelinde uygulanacak. Ayrıca ülke genelinde düğünlerin nasıl yapılacağı da genelge ile belirlendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs vakalarının artmasıyla Bilim Kurulu toplantısının ardından ek tedbirler devreye girmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile alınan tedbirler şöyle:

Ülke genelinde uygulanacak

Genelgeyle, 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler cumadan itibaren ülke genelinde uygulanacak.

Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek, düğün ve nikahlar en fazla 1 saatte tamamlanacak.

Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyecek.

Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
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İşte o iller ve yoğunluk haritaları...
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Konya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şanlıurfa'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Erzurum'un koronavirüs yoğunluk haritası.
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İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kayseri'nin koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son durumları aktardığı açıklamada, Ankara'nın vaka konusunda İstanbul'u ikiye katladığını belirtti. Ayrıca Koca, "Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 300, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 150 ekip sahada" diye konuştu. Bakanın 'sorunlu iller' diye tanımladığı şehirler ve vaka sayısında başı çeken Ankara'nın yoğunluk haritaları ise endişe veriyor.


Düğünlere 65 ve 15 yaş sınırı

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzerindekilerle 15 yaş altı çocuklar düğünlere ve nikah törenlerine katılamayacak.

Nikah merasimi şeklinde yapılacak törenlerde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesi sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

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  • Bu kapsamda 81 ilde uygulanacak tedbirler;
  • 1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.
  • 2. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak.
  • 3. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.
  • 4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.
  • 5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.
  • 6. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.
  • 7. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak.
  • Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.
  • Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.
  • Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
  • Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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