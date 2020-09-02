Son dakika haberleri: Erdoğan'ın talimatıyla 81 ile düğün, kına, nişan genelgesi Erdoğan'ın talimatıyla 81 ile koronavirüs genelgesi: Düğün ve nikahlar için tedbirler ülke genelinde uygulanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler cumadan itibaren ülke genelinde uygulanacak. Ayrıca ülke genelinde düğünlerin nasıl yapılacağı da genelge ile belirlendi.

Haber Merkezi 02 Eylül 2020, 22:13 Son Güncelleme: 02 Eylül 2020, 22:45 AA