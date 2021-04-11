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Koronavirüs Türkiyenin 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Dikkat çeken düşüş
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Koronavirüs 11 Nisan günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 11 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Koronavirüs 11 Nisan günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

11 Nisan koronavirüs tablosu.
11 Nisan koronavirüs tablosu.

Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, kentteki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4'ü aşılandı."

Kovid-19'la mücadelede en büyük gücün aşı olduğunun altını çizen Yerlikaya, "60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz." çağrısını yaptı.

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