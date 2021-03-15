Koronavirüs Türkiyenin 15 Mart koronavirüs verileri açıklandı Korkutan artış
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Koronavirüs 15 Mart günlük vaka ve günlük ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 15 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Korkutan artış

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 15 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 63 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 15 bin 503 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 277 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 8794 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1425 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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