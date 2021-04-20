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Koronavirüs Türkiyenin 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka ve ölü sayıları yine yükseldi
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Koronavirüs 20 Nisan tablosu açıklandı! İşte günlük ölü ve günlük vaka sayısı

Türkiye'nin 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka ve ölü sayıları yine yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Ölü sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Vaka sayılarında hafta sonu yaşanan düşüşün ardından bugün yine ciddi oranda bir yükseliş kaydedildi. İşte 20 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Koronavirüs 20 Nisan tablosu açıklandı! İşte günlük ölü ve günlük vaka sayısı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 346 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 36 bin 613’a yükseldi. Toplamda 44 milyon 409 bin 756 test yapıldı.

20 Nisan koronaviürs tablosu.
20 Nisan koronaviürs tablosu.

Bugün yapılan 322 bin 128 testten, 61 bin 28 yeni vaka sayısı, 2 bin 895 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 384 bin 624 olduğu, bugün iyileşen 55 bin 592 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 792 bin 129’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 375 olduğu açıklandı.

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