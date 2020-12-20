Mutasyona uğrayan koronavirüs üç ülkede daha görüldü: Türkiye uçuşları askıya aldı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün İngiltere'nin haricinde Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da da tespit edildiği belirtildi.
- WHO'nun Avrupa'da görev yapan önemli isimlerinden Catherine Smallwood, İngiltere'de görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını açıkladı.
TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıkladı.
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020