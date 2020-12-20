Mutasyona uğrayan koronavirüs üç ülkede daha görüldü: Türkiye uçuşları askıya aldı

Prof. Dr. Kerim Güler ve ekibinden zeybekli mesaj: Gördüğünüz gibi sağlık sistemi çökmüş değil

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Kerim Güler ve ekibinden zeybekli koronavirüs uyarısı. Tüm sağlık ekibinin çocukları, annesi, babası olduğunu fakat, 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen Güler, 'Kovid'i yenmemiz için tek başına çalışmamızın bir anlamı yok. Sizlerin büyük yardımlarınıza ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi, sağlık sistemi çökmüş durumda değil. Size hizmet vermek için kendi moralimizi hep yüksek tutmaya çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

