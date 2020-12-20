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Koronavirüs Mutasyona uğrayan koronavirüs üç ülkede daha görüldü Türkiye uçuşları askıya aldı
TÜRKİYE

Son Dakika Haberleri: ​Mutasyona uğrayan koronavirüs üç ülkede daha görüldü: Türkiye uçuşları askıya aldı

Mutasyona uğrayan koronavirüs üç ülkede daha görüldü: Türkiye uçuşları askıya aldı

Mutasyona uğrayan koronavirüsün İngiltere haricinde Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da da tespit edildiği ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün İngiltere'nin haricinde Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da da tespit edildiği belirtildi.

  • WHO'nun Avrupa'da görev yapan önemli isimlerinden Catherine Smallwood, İngiltere'de görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını açıkladı.

TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıkladı.

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