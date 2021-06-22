Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını sosyal medya üzerinden paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 olarak gerçekleşti. En çok vaka tespit edilen iller ise Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize oldu.

Haber Merkezi 22 Haziran 2021, 19:53 Son Güncelleme: 22 Haziran 2021, 20:02 Yeni Şafak