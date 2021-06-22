Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını sosyal medya üzerinden paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 olarak gerçekleşti. En çok vaka tespit edilen iller ise Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı... İşte o rakamlar...
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