Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta oldu.

Haber Merkezi DHA
Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek" dedi.

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