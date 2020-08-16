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Koronavirüs Bakan Kocadan 83 milyona çağrı Savaşa kaldığımız yerden devam edelim
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan 83 milyona koronavirüse karşı mücadele çağrısı

Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı: Savaşa kaldığımız yerden devam edelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse karşı mücadelede için 83 milyona çağrıda bulundu.

RİSKİ AZALTALIM

Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. VAR MIYIZ?" dedi.

Bakan Koca, "Kural. Umut. Özveri. Haydi. Mücadele normaline dönelim" dedi.

Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. VAR MIYIZ? pic.twitter.com/Wy55bWL6pK

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