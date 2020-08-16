Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı: Savaşa kaldığımız yerden devam edelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse karşı mücadelede için 83 milyona çağrıda bulundu.

RİSKİ AZALTALIM

Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. VAR MIYIZ?" dedi.

Bakan Koca, "Kural. Umut. Özveri. Haydi. Mücadele normaline dönelim" dedi.

Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. VAR MIYIZ? pic.twitter.com/Wy55bWL6pK

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