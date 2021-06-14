Koronavirüs SGKye kayıtlı tüm çalışanlar yarından itibaren aşı randevusu alabilecek
TÜRKİYE

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar yarından itibaren aşı randevusu alabilecek

Sağlık Bakanı Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

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