Koronavirüs Türkiyenin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 21 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 21 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberleri: ​Türkiyenin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 51 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 5 bin 295 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

21 haziran koronavirüs tablosu.
21 haziran koronavirüs tablosu.

Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.

  • Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı da 49 bin 236 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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