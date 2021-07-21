Koronavirüs Türkiyenin 21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı stabil
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Türkiye'nin 21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 21 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 21 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberleri: Türkiyenin 21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 8 bin 151 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 181 bin 42 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.
Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.

16 Temmuz aşı ve vaka haritası.
16 Temmuz aşı ve vaka haritası.

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