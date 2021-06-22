Koronavirüs Türkiyenin 22 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 22 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 22 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberleri: ​Türkiyenin 22 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 6 bin 143 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

  • Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, vefat sayısı da 49 bin 293 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Abone Ol Google News
Turanın ticaret yolları

Turanın ticaret yolları

Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yıllık gelir milyarları bulabilir.
Yine gönülleri fethetti

Yine gönülleri fethetti

​Gamze Özçelik Tanzanyalı çocukların yüzünü güldürdü.
Uğur Dündardan flaş karar

Uğur Dündar'dan
flaş karar

​Yılmaz Özdil'in iddiaları ile çılgına dönmüştü.
İl il harita açıklandı

İl il harita açıklandı

​Türkiye'nin 22 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan aşının adını açıkladı.
Balıkseverler dikkat

Balıkseverler dikkat

​Kilosu 75 lira olan bu balığın dışı zehirli içi lezzetli.

​İlk günden rezervasyonlarda patlama yaşandı

​Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.