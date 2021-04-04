Türkiye'nin 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 998 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 998 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
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