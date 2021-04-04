Koronavirüs Türkiyenin 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Tablo ciddiyetini koruyor
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Türkiye'nin 4 Nisan günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayılarında bir önceki güne kısmı düşüş olsa da vaka sayıları halen 40 bin üzerinde seyrediyor. İşte 4 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Türkiyenin 4 Nisan günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 998 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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