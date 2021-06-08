Koronavirüs Türkiyenin 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısında artış var
TÜRKİYE

Türkiye'nin 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında artış var

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 8 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 8 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberleri: ​Türkiyenin 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 609 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

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Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 7 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil
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