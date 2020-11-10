Usta oyuncu Şener Şen hastaneye kaldırıldı

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Bakan Elvan'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Elvan yaptığı basın açıklamasında, ''Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız'' dedi.