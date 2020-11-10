Usta oyuncu Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Şener Şen'in koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. TV100'ün haberine göre; yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Şener Şen'in Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.
Şener Şen 3 gün hastanede kalacak
Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şener Şen 3 gün hastanede karantinada tutulacak. Duayen oyuncu Şener Şen 22 Ekim'de 'Zengin Mutfağı' adlı oyunuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştı.