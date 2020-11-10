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Koronavirüs Usta oyuncu Şener Şen hastaneye kaldırıldı
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Usta oyuncu Şener Şen koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Türk Sineması'nın en önemli isimlerinden Şener Şen, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şener Şen, 3 gün hastanede karantinada tutulacak.

Haber Merkezi Diğer
Şener Şen
Şener Şen

Şener Şen'in koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. TV100'ün haberine göre; yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Şener Şen'in Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.

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Gönül Yarası filminin setinde, Türk sinemasının usta ismi Şener Şen ve halk ozanımız Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.


Şener Şen 3 gün hastanede kalacak

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şener Şen 3 gün hastanede karantinada tutulacak. Duayen oyuncu Şener Şen 22 Ekim'de 'Zengin Mutfağı' adlı oyunuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştı.

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