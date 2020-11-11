Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İzmirde sokakta sigara içmek yasaklandı
TÜRKİYE

Son Dakika: İzmir'de sokakta sigara içmek yasaklandı!

İzmir'de sokakta sigara içmek yasaklandı

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmenin yasaklanmasına karar verildi. İzmir'de vakaların tırmanışta olduğunu belirten Vali Köşger, "Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir’de-Sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını bildirdi.

Son günlerde depreme yoğunlaşıldığını ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündeminin koronavirüs olduğunu belirterek, İzmir'de de vakaların tırmanışta olduğunu ifade edildi.

Depremin olduğu günkü vaka sayılarının bugün iki katını geçtiğini aktaran Vali Köşger, şunları kaydetti:

Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmıştır. Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç hafta olduğuna bakılmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi de devam etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım.

Bakan Kurum: İzmir'de dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlandı
GÜNDEM
Bakan Kurum: İzmir'de dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım
GÜNDEM
Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım
Abone Ol Google News
Tablo giderek kötüleşiyor

Tablo giderek kötüleşiyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Vodafone Parkta maç başladı

Vodafone Park'ta
maç başladı

A Milli Takımımız hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaşıyor.
Türkiye ve Rusyadünyayı şekillendiriyor

Türkiye ve Rusya
dünyayı şekillendiriyor

Avrupa basınında Karabağ zaferi.
Biz kapalı kapılar <br>ardında iş yapmayız

Biz kapalı kapılar
ardında iş yapmayız

​AK Parti'den İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki.

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı.

Çay demleyerek kutladık

Çay demleyerek kutladık

​Dünya onları konuşuyor: İşe bisikletle gidip gelen iki milyarder Türk

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nahçıvan ve Azerbaycan arasında yol inşa edilecek.
Kiracı değil işgalci

Kiracı değil işgalci

​Badana bahanesiyle anahtarı alıp eve girdi bir türlü çıkmıyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.