Koronavirüs Siz hala oyun deyin Koronaya yakalanan 8 yaşındaki Topraktan acı haber geldi
TÜRKİYE

Siz hala 'oyun' deyin: Koronaya yakalanan 8 yaşındaki Toprak'tan acı haber geldi

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç’ın 8 yaşındaki çocukları Toprak Kılıç koronavirüse yakalanıp yendikten sonra vücudunda gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor ise sosyal medyada yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle..'

Haber Merkezi DHA
Son dakika koronavirüs haberleri: 8 yaşındaki Toprak korona sonrası gelişen ağrı sendromundan öldü
Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç’ın koronaya yakalanan çocukları hayatını kaybetti.

Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç’ın oğulları Toprak Kılınç, geçen ay Covid-19’a yakalandı.

Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti.

Toprak Kılınç
Toprak Kılınç

Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek.

DOKTORDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM: SİZ HALA OYUN DEYİN!

Öte yandan doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak’ın acı haberini duyurdu.

Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç’a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum" dedi.

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