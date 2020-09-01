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Koronavirüs Boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye gelenler koronavirüs test talebinde sıçramaya neden oldu Belirtileri benziyor
TÜRKİYE

Son dakika koronavirüs haberleri: Boğaz ağrısı şikayeti hastaneye koronavirüs testi başvurularını artırdı

Boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye gelenler koronavirüs test talebinde sıçramaya neden oldu: Belirtileri benziyor

Prof. Dr. Mustafa Gerek, son günlerde vaka artışıyla birlikte insanlar panik oluştuğunu belirterek boğaz ağrısı şikayeti ile gelenlerin çoğu konavirüs testi talep ettiğini ifade etti. Pro. Gerek, "Son zamanlarda Kulak Burun Boğaz ve Acil Servis Polikliniklerinde özellikle boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile gelen hasta sayısında bir artış gözlemlemeye başladık. Bu hastaların önemli bir kısmı Kovid-19 şüphesiyle geliyor ve test talep ediyorlar. Bademcikler üzerinde mikrobik enfeksiyondan kaynaklı görüntüler varsa bu hastalarda kas, eklem ağrısı, aşırı halsizlik, burun akıntısı gibi Kovid belirtilerine benzer şekilde semptomları görmek mümkün" ifadeleri ile bazı belirtilerin koronavirüs ile aynı olduğunu aktardı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri arasında yer alan boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısında artış olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Gerek, yaptığı açıklamada, mevsim itibarıyla viral üst solunum enfeksiyonlarının daha yoğun olduğu bir döneme yaklaşıldığına işaret ederek sonbaharda bu durumun daha yüksek bir oranda yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

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  • Kurban Bayramı tatilinden sonra vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Gerek, "Son zamanlarda Kulak Burun Boğaz ve Acil Servis Polikliniklerinde özellikle boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile gelen hasta sayısında artış gözlemlemeye başladık. Bu hastaların önemli bir kısmı Kovid-19 şüphesiyle geliyor ve test talep ediyorlar." dedi.

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Prof. Dr. Gerek, boğaz ağrısı şikayetiyle gelen hastayı muayene edecek hekimin sorgulama yapması gerektiğine vurgu yaptı.

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Hastanın fizik muayenesi esnasında özellikle bademcik enfeksiyonunun Kovid'den kolaylıkla ayırt edilebileceğini anlatan Gerek, "Bademcikler üzerinde mikrobik enfeksiyondan kaynaklı görüntüler varsa bu hastalarda kas, eklem ağrısı, aşırı halsizlik, burun akıntısı gibi Kovid belirtilerine benzer şekilde semptomları görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Gerek, burun akıntısının Kovid belirtisi olup olmadığı konusunda da bilgi verdi. Burun akıntısının, gripten ziyade nezlede daha çok görüldüğünü ifade eden Gerek, "Son zamanlarda Ankara'nın gündüz ısısı ile gece ısısı artık açıldı. Geceleri serinlemeye başladı. Nezle şeklinde kırgınlıkları bir miktar daha çok görmeye başladık. Bunu Kovid-19 ile karıştırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

TEDBİRLERE UYARSANIZ VİRÜSE YAKALANMA İHTİMALİNİZ DÜŞÜK

Tatil beldelerinde yaşanan kalabalık görüntülerin hastanelere yansıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Gerek, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

  • "Sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızdan beklentilerimiz var. Maskeleri ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanmaları, çene altında ya da kol altına takmamalarıdır. Kalabalık ortamlardan uzak dursunlar. Hastalık şüphesi taşıyorlarsa mutlaka kendilerini izole edip sağlık merkezlerine başvursunlar. Başkanlarına da hastalığı bulaştırmasınlar. Biz bunları yapacak olursak salgınla mücadelede başarılı oluruz. Acı bir durumla karşı karşıyayız. Çocuklarımızı okullara gönderemiyoruz. Eğitim toplumun en önemli ihtiyaç duyduğu konudur."

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Prof. Dr. Gerek, en çok vakaların kalabalığa fazla maruz kalan kişilerden geldiğini ifade ederek "Kurban Bayramı'nda da büyük aile toplulukları bir araya geldi. Beraber yemek yediler. Düğünler, nişanlar yapıldı. Tatile birlikte gidenler oldu. Vakaların en çok bu beraberlikten kaynaklandığını görüyoruz. Kendini koruyan, tedbirlere uyan kişilerde bunu daha az gördük. Tedbirlere uyarsanız, virüse yakalanma ihtimaliniz çok düşük." diye konuştu.

  • Grip sezonuna yaklaşırken maske kullanmanın gripte bulaştırıcılığı azaltacağını vurgulayan Gerek, "Maske kullanımını sadece Kovid olarak düşünmeyin. Nezle, grip gibi viral yollu enfeksiyonda bizi, karşımızdaki hastayı koruma konusunda da katkısı var." uyarısında bulundu.

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