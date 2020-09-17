Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs salgını için korkutan açıklama İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli
TÜRKİYE

Son dakika koronavirüs haberleri: Prof. Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli

Koronavirüs salgını için korkutan açıklama: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli

Prof. Dr. Zafer Cantürk, koronavirüs ile ilgili bilinçsiz vatandaşlarımız olduğunu belirterek "Sokağa çıktığınız zaman da aslında vatandaşlar daha bilinçli. Tabii ki bilinçsiz vatandaşlar da var, zaten mustarip olunan konu da o bilinçsiz vatandaşlar. Onlarla ilgili mesajların iletilmesi gerekiyor" dedi. Pandemide ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını da belirten Cantürk, "İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli. Eğer kurallara uymazsanız ölen kişi sayısı ve vaka sayısı artar" ifadeleri ile uyarıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Zafer Cantürk
Prof. Dr. Zafer Cantürk

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, pandemide ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını söyledi.

9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenildi
GÜNDEM
9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenildi

BİLİNÇSİZ VATANDAŞLARIMIZ VAR

Koronavirüs ile ilgili hala bilinçsiz vatandaşların olduğunu belirten Cantürk, "Bunlar üzücü ama sadece bizlerin değil, dünyanın her yerinde yeniden bir dalgalanma var, bu dalgalanma bizde de oluyor. Bizim de daha önceki açıklamalarımızda ikinci dalganın, birinci dalgadan daha iyi kontrol edilebileceğini söylemiştik. Bu iş çok basitleşti anlamında değil. Gerçekten çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı zorlayan bir mesele bu. Biz, ikinci dalgaya daha hazırlıklıyız. Hastanelerimiz hazır, İstanbul’da yapılmış merkezler var, yeni hastaneler açıldı. Bizim hastanelerimiz açısından bakıldığı zaman kişisel koruyucu ve ekipmanlar temin edildi, ultraviyole ışınlar temin edildi, mekanlarla ilgili acil eylem planları oluşturuldu, personeller daha bilinçli. Sokağa çıktığınız zaman da aslında vatandaşlar daha bilinçli. Tabii ki bilinçsiz vatandaşlar da var, zaten mustarip olunan konu da o bilinçsiz vatandaşlar. Onlarla ilgili mesajların iletilmesi gerekiyor" dedi.

İlk aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İlk aşı yapıldı

KURALLARA UYULMAZSA ÖLEN KİŞİ VE VAKA SAYISI ARTAR

  • İkinci dalganın birinci dalga kadar da tehlikeli olduğunu söyleyen Cantürk, "Sonuç itibariyle bakıldığı zaman birinci dalgadaki sürece göre daha hazırlıklıyız. Bu ‘İkinci dalga çok daha basit geçecek, korkmayalım’ anlamına gelmesin. İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli. Eğer kurallara uymazsanız, sokağa çıktığınız zaman ya da bir topluluğa girdiğiniz zaman maskeniz yoksa ve sosyal mesafeye dikkat etmiyorsanız, temizlik kurallarına uymuyorsanız, düğünler, dernekler, taziye gibi yerlerde kurallara uymuyorsanız ölen kişi sayısı ve vaka sayısı artar" diye konuştu.

Türkiye'nin 16 Eylül koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 63, vaka sayısı 1771
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 16 Eylül koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 63, vaka sayısı 1771

KAPIDAN KAFASINI ÇIKARMAZ

Kurallara uymayan kişilerin hastalığı yaşayan kişileri görmeleri durumunda kapıdan kafalarını çıkarmayacağını ifade eden Cantürk, "Buradan şu mesajı da vermek lazım. Kurallara uymayan arkadaşlarımız hakikaten Covid-19’a yakalanmış, zatürre olmuş, nefes darlığı çeken, sırt ağrısı çeken, öksüren hastanın çektiği sıkıntıyı görmeli. Onu gördüğü zaman inanın kapıdan kafasını çıkarmaz. Biz bunları gördük, yaşayan çok yakın arkadaşlarımız da oldu. Onlar yaşarken onlara nasıl yardım ederiz endişesini ve acizliğini gördük" dedi.

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

VATANDAŞLARIMIZIN KURALLARA UYMASI GEREKİYOR

Cantürk, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirterek, açıklamasına şöyle devam etti:

  • "Vatandaşların ikinci dalga birinci dalgadan daha kolay yönetilecek dememize aldanmaması lazım. Hazırlıklıyız, elimizde imkanlarımız var, yoğun bakımlarımız ve eylem planlarımız hazır ama vatandaşlarımızın kurallara uyması gerekiyor. Aksi takdirde işler daha kötüye gider. 10 kişi ölüyordu, 13 oldu, 20 oldu, 60 kişiye çıktı. Bu ilerleyen zamanlarda 70’e de çıkar, 100’e de çıkar 500’e de çıkar. Bu duruma gelmemesi lazım hadisenin. Bunun iki sonucu olur. Kayıplarımız artar, her bir kayıp bizim için çok önemli aynı zamanda da ekonomik kayıplarımız da artar. Sokağa çıkma yasakları başlar, fabrikalar iptal olur, iş dünyası iptal olur, insanlar evlerine ekmek götüremezler. O noktaya gelmemek için en küçük tedbire riayet etmek gerekiyor."
Abone Ol Google News
Çin ve Belarus birlikleri Rusyada

Çin ve Belarus birlikleri Rusya'da

​3 ülkenin çekildiği Kafkas 2020 tatbikatı hazırlıkları başladı.
Bir baba ocağı: Padişahın evi

Bir baba ocağı:
Padişahın evi

​400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarının ikametgâhı oldu.
Erdoğan il başkanlarına sesleniyor

Erdoğan il başkanlarına sesleniyor

'​AK Parti'de unvanlar değişebilir ama hizmet anlayışı bitmez'

Yunanistan'da maske fiyaskosu

Yunanistan'da maske fiyaskosu

Bedava maskeler büyük geldi: Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık

​300 evin elektriğini üretmeye başladı.

İlk hela müze oluyor

İlk hela müze oluyor

​Osmanlı döneminde yapılmıştı, ismi de manidar: Sık dişini helası...
İki terörist<br>ölü ele geçirildi

İki terörist
ölü ele geçirildi

​MİT ve jandarmadan ortak operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.