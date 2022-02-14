Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı Kırklareli yine zirvede
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı: Kırklareli yine zirvede

Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Kırklareli 1489,20 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.

29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/286XshS2CM

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu bildirdi.


Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı: Kırklareli yine zirvede
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı: Kırklareli yine zirvede


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Haftalık vaka haritası açıklandı.

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