Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka haritasını açıkladı. Rize, 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/EDK9GYxJBk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021

KORONAVİRÜS Turuncu şehir kalmadı

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Koca, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" açıklamasında bulundu.

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