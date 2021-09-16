Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka haritasını açıkladı. Rize, 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.


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Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Koca, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" açıklamasında bulundu.

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