Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması: Velilerin onayı alınacak

Bakan Koca müjdeyi verdi: Yerli aşımız TURKOVAC için gelecek ay seri üretime başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda 100 milyon dozu geçtiğimiz müjdesini vatandaşlarla paylaştı. Bunun yanında yerli aşımız olan TURKOVAC'ın seri üretime geçmeye çok yakın olduğunu belirten Koca,' Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına başvuru yapabilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız, bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilebilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayında seri üretime geçeceğiz.' dedi.