Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan okullarda PCR testi açıklaması Velilerin onayı alınacak
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Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması: Velilerin onayı alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testiyle ilgili, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Kocadan okullarda PCR testi açıklaması: Velilerin onayı alınacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yaygınlığını anlamak için sınırlı sayıda okulda, velilerin onayı ile PCR testi uygulaması yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarda PCR testi, belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.

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