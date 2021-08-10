Türkiye'nin 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Tedbirlere uyun' çağrısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 124 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 26 bin 597 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

1 günde toplam 264 bin 647 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 954 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 68,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 49,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 79 milyon 014 bin 674’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 90,1 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, ,Aydın, Eskişehir Tekirdağ ve Yalova takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır takip etti.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun." dedi.

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