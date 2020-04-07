Koronavirüs Sosyal izolasyondaki vatandaş için destek hattı
TÜRKİYE

Sosyal izolasyondaki vatandaş için destek hattı:

Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların stres ve kaygılarını en aza indirebilmek amacıyla Ankara’da “Psikososyal Destek Birimi” kuruldu. Uzman psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişim uzmanlarının bulunduğu merkezde süreçten etkilenen vatandaşlara çağrılar üzerinden destek veriliyor.

Haber Merkezi İHA
Uzmanlar vatandaşın kaygılarını telefonda gideriyor.
Uzmanlar vatandaşın kaygılarını telefonda gideriyor.

Pandemi durumlarında bireyin tıbbi müdahalesinin yanında ruhsal ve sosyal iyilik halinin korunması da büyük önem taşıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar tarafından oluşturulan “Psikososyal Destek Hattı” vatandaşlara çağrılar üzerinden destek sunuyor. Salgın sürecinin daha sağlıklı atlatılmasının hedeflendiği birimlerde; sosyal mesafe ya da karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair kaygı ve olumsuz düşüncelere odaklanma gibi sıkıntı yaşayan vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriliyor.

Uzman psikologlar telefonun ucunda soruları yanıtlayıp, psikolojik destek sağlıyor.

Ruhsal durum da çok önemli


Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi Şube Müdürü Derya Aksu Bayram, salgına karşı bireylerin ve ailenin tıbbi tedavilerinin yanı sıra hem ruhsal yönden hem de sosyal yönden tam bir iyilik halini sürdürebilme ile insanların sosyal yönü ile ruhsal yönünü güçlendirmek amacıyla psikososyal destek birimlerinin oluşturulduğunu kaydetti.

Kaygı bozuklukları ve depresyon belirtileri sık görünüyor

  • Salgın dolayısıyla kişilerin içinde bulundukları durumlarla ilgili bilgi veren Psikolog Zeynep Semiz, “Bu dönemde en çok karşılaştığımız problemler; kaygı bozuklukları, depresyon belirtileri ve panik bozukluklar. Genellikle bu yönde şikayetlerle arıyorlar. Daha önce panik bozukluk geçirmiş olanlar varsa bu dönemde bununla ilgili belirtiler epey ortaya çıkmış oluyor. Depresyon belirtilerini yine çok sıklıkla gözlemliyoruz. Uyku problemleri yine en sık karşılaştığımız problemler arasında” diye konuştu.

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