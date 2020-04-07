Sosyal izolasyondaki vatandaş için destek hattı:

Pandemi durumlarında bireyin tıbbi müdahalesinin yanında ruhsal ve sosyal iyilik halinin korunması da büyük önem taşıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar tarafından oluşturulan “Psikososyal Destek Hattı” vatandaşlara çağrılar üzerinden destek sunuyor. Salgın sürecinin daha sağlıklı atlatılmasının hedeflendiği birimlerde; sosyal mesafe ya da karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair kaygı ve olumsuz düşüncelere odaklanma gibi sıkıntı yaşayan vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriliyor.

Uzman psikologlar telefonun ucunda soruları yanıtlayıp, psikolojik destek sağlıyor.

Ruhsal durum da çok önemli



Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi Şube Müdürü Derya Aksu Bayram, salgına karşı bireylerin ve ailenin tıbbi tedavilerinin yanı sıra hem ruhsal yönden hem de sosyal yönden tam bir iyilik halini sürdürebilme ile insanların sosyal yönü ile ruhsal yönünü güçlendirmek amacıyla psikososyal destek birimlerinin oluşturulduğunu kaydetti.

Kaygı bozuklukları ve depresyon belirtileri sık görünüyor