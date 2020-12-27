Koronavirüs Taksimde turist kadın ortalığı karıştırdı ceza kesilince gazetecilere saldırdı
TÜRKİYE

Taksim’de turist kadın ortalığı karıştırdı: ceza kesilince gazetecilere saldırdı

İstanbul Taksim’de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Haber Merkezi İHA
Turist kadının gazetecilere saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
Turist kadının gazetecilere saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ve çeşitli meslek gruplarında çalışanların muaf tutulacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde İstanbul’da polis ekipleri bu bağlamdaki denetimleri sürdürdü. Taksim’de polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde kurulan uygulama noktasında caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve izin belgelerini tek tek inceledi. Kısıtlamaya uyup uyulmadığını denetleyen polis, maske kuralı konusunda da uyarılarda bulundu.

Gazeteciye saldırdı, kamerasını almaya çalıştı

Cadde girişindeki kontrollerini sürdüren ekipler, bir kişinin kısıtlamaya rağmen sigara içtiğini gördü. Polis, bu kişiyi yanına çağırarak pasaport kontrolünü yaptıktan sonra, kendisine ceza yazılacağını bildirdi. Kısıtlamayı ihlal eden yabancı turiste ceza yazılırken basın mensupları da o anları kaydetmeye başladı. Ceza yazılan kişinin eşi olduğu öğrenilen bir kadın, gazetecilerin çekim yaptığını görünce bağırarak onlara engel olmaya çalıştı. Kadın daha sonra bir basın mensubunun üzerine yürüyüp elindeki kamerayı almaya çalışarak kendisini darp etmeye başladı.

Polisin maske takması için uyardığı taksideki turist, araçtan inerek polisle kavga etti
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Polisin maske takması için uyardığı taksideki turist, araçtan inerek polisle kavga etti
Taksim'de denetim yapan polis, bir taksiyi durdurup içindeki yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca aracın içinde bulunan yabancı turist araçtan inerek polisle kavga etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.


  • Polis ekiplerinin araya girmesiyle turist kadın, gazetecinin yanından uzaklaştırıldı. Son derece sinirli olduğu görülen kadın uzaklaştırılmasının ardından gazeteciyi hedef alarak bağırmaya devam etti. Basın mensubuna saldıran yabancı kadın ve ailesi cezanın yazılmasının ardından oradan ayrıldı.

‘Seni buradan silerim’ diyerek çekim yapan gazetecilere saldırdı
OYNAT 00:56
‘Seni buradan silerim’ diyerek çekim yapan gazetecilere saldırdı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki aşırı talaş yüklü TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek bir apartmanın bahçesine girerek, yan yattı. Haberi çekmeye giden gazeteciler, TIR'ın sahipleri tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, tehditlerine devam ederek kameraya el atıp, çekim yapılmasına engellemeye çalıştı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Ne maske ne sigara yasağı dinlediler

Öte yandan, kısıtlamada kendilerine muafiyet tanınan yabancı turistlerin çok büyük bir kısmının Taksim Meydanı ile çevresinde maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları, tüm uyarılara rağmen sigara içmeye devam ettikleri görüldü.

Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı
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Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı
Taksim'de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı.
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