Tam kapanma bitti: 15 gün kademeli normalleşme

ABDULLAH SARİCA

Koronavirüs salgınıyla mücadele için 29 Nisan’da başlayan tam kapanma bugün 05.00’te sona erdi. İçişleri Bakanlığı da, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanacak kademeli normalleşme dönemi tedbirleriyle ilgili valiliklere genelge gönderdi. Genelge ile birlikte hayatımızda 1 Haziran’a kadar geçerli olacak kurallar belli oldu. İşte 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’ten 1 Haziran Salı saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme döneminin kuralları:

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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

-Hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

-Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar, hafta sonları 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

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TAM GÜN KISITLAMADA SATIŞLARI YASAK

-Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecek.

-Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise kurulmayacak.

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-Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.

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KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA

-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai 10.00’da başlayacak, 16.00’da bitecek. Uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışmaya devam edilecek.

-Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edilecek. Diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB’in açıklamasına uygun hareket edilecek.

-Evlendirme işlemlerine devam edilecek. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyecek.

ZİYARET VE ETKİNLİKLER YASAK

-Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocukevleri gibi sosyal koruma ve bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran’a kadar sürecek.

-STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere dair kısıtlama 1 Haziran’a kadar uzatıldı.

Aşı olana yasak yok

-65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

-Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

-Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek.

-65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Kısıtlamada seyahate izin şartı

-Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak.

-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde ise toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmazken, özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

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Kafe ve restoranlar kapalı

-Yeme içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapabilecek.

-Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servise izin verilecek.

-17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde gazino, nargile salonları, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonları, internet kafeler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile lunapark gibi yerler kapalı kalmaya devam edecek.

AVM’LER HAFTA İÇİ AÇIK

-Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler gibi iş yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

-Alışveriş merkezleri (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında açık, hafta sonları ise kapalı olacak.