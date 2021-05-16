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Koronavirüs Tam kapanma sonrası ilk kabine Gündemde kademeli normalleşme olacak
TÜRKİYE

Tam kapanma sonrası ilk kabine: Gündemde kademeli normalleşme olacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemi sona eriyor. Vaka sayılarında ciddi oranda düşüş yaşanırken milyonlarca kişi kademeli normalleşme sürecine geçilmesini bekliyor. Tam kapanma sonrası normalleşme adımları için gözler yarınki Kabine toplantısında olacak. Açılma kararları öncesi birçok alanda hangi adımların atılacağı merak konusu. Yüz yüze eğitim, 19 Mayıs’ın durumu, restoran ve kafelerin müşteri kabulü, sokak kısıtlaması gibi birçok toplantının gündeminde olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak, bu hafta toplantı var mı?

Haber Merkezi Diğer
Tam kapanma sonrası ilk kabine: Gündemde kademeli normalleşme olacak
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük 'Tam kapanma' dönemi, yarın sabah saat 05.00 itibariyle sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bunun üzerine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemiyle bir araya gelecek.

  • Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantıda vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi masaya yatırılacak.

NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK

Kabine toplantısında, 17 Mayıs'tan sonra Türkiye genelinde 'kademeli ve kontrollü normalleşme'ye geçilmesi planlanıyor. Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması bekleniyor.

Fedakarlıklar boşa gitmesin
KORONAVİRÜS
Fedakarlıklar boşa gitmesin
Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Normalleşme takvimiyle hangi kararlar alınabilir?

- AVM'ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının açılması

- Kafe ve restoranların açılması

- Tam gün sokak kısıtlamasının pazar günleri uygulanması

- Uzaktan eğitimin sonbahara kadar devam etmesi

- Düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklere temmuz ayından itibaren izin verilmesi

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
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Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 'bölgesel normalleşme' önerisi
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Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 'bölgesel normalleşme' önerisi

TAMAMEN NORMALLEŞME TEMMUZ AYINDA

Öte yandan 1 Temmuz itibariyle aşılama oranlarındaki artışın da katkısıyla artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak
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