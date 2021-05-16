Tam kapanma sonrası ilk kabine: Gündemde kademeli normalleşme olacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük 'Tam kapanma' dönemi, yarın sabah saat 05.00 itibariyle sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bunun üzerine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemiyle bir araya gelecek.
- Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantıda vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi masaya yatırılacak.
NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK
Kabine toplantısında, 17 Mayıs'tan sonra Türkiye genelinde 'kademeli ve kontrollü normalleşme'ye geçilmesi planlanıyor. Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması bekleniyor.
Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Normalleşme takvimiyle hangi kararlar alınabilir?
- AVM'ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının açılması
- Kafe ve restoranların açılması
- Tam gün sokak kısıtlamasının pazar günleri uygulanması
- Uzaktan eğitimin sonbahara kadar devam etmesi
- Düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklere temmuz ayından itibaren izin verilmesi
TAMAMEN NORMALLEŞME TEMMUZ AYINDA
Öte yandan 1 Temmuz itibariyle aşılama oranlarındaki artışın da katkısıyla artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilmesi bekleniyor.