Koronavirüs Tam zamanı Korona korkusu sigara bıraktırıyor
TÜRKİYE

Tam zamanı: Korona korkusu sigara bıraktırıyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, koronavirüs riskini 14 kat artıran sigara konusunda “Bırakmanın tam zamanı” sloganıyla herkesi bu bağımlılıktan kurtulmaya çağırdı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Prof. Öztürk, virüsten korktukları için sigara içmek istemediklerini ileten kişi sayısının oldukça fazla olduğunu söyledi.

RİSK ALTINDALAR

Koronavirüsün hedefinin akciğer olduğunu hatırlatan Öztürk,”Bilim insanlarının araştırmaları bu süreçte sigara içmenin çok büyük bir risk olduğunu ortaya koydu. Sadece bu süreçte değil virüsten kurtulsa bile risk olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.

SAYI ARTTI

  • Virüsün Türkiye’ye girişiyle birlikte YEDAM’ı sigarayı bırakmak amacıyla arayanlarda gözle görülür bir artış gözlemlendiğinin altını çizen Öztürk, “Hattımızda çalışan 15 uzmandan aldığımız geribildirim, gelen artışların bir önceki aya kıyasla yarı yarıya arttığı yönünde. Danışma hattına bine yakın sigarayı bırakma ile ilgili telefon geliyor. Eskiden bize gelen telefonların hepsi içinde yüzde 5-10’u sigarayı bırakma ile alakalıydı, bağımlılıkla ilgili daha çok arama alıyorduk. Şu an neredeyse yüzde 90 üzerinde talep sigarayı bırakma” dedi.

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