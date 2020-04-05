Koronavirüs Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti
TÜRKİYE

Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanların ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması amacıyla gerekli tüm önemleri alacak.

Haber Merkezi AA
Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için bakanlık harekete geçti
Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için bakanlık harekete geçti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanları için de düğmeye bastı.

Bu kapsamda DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz şekilde sağlanacak.

  • İllerde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için DKMP taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü yapacak.

BAKIM İÇİN VATANDAŞLARA DESTEK OLACAKLAR

Ayrıca il şube müdürlükleri hayvanlarını besleyemeyen, bakımını yapamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da talep etmesi halinde gerekli yardımı sağlayacak.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti
OYNAT 00:00
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş'ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise 'Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar' diyerek şaşkınlık oluşturdu.


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