Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Tartışmalı sıtma ilacının kullanımı durduruldu Artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
TÜRKİYE

Tartışmalı sıtma ilacının kullanımı durduruldu: Artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacının tedavi rehberinden çıkardı. Sıtma ilacı olarak bilinen etken maddeli ilaç, hastalara evde veya hastanede verilmeyecek.

Haber Merkezi Diğer
Tartışmalı sıtma ilacının kullanımı durduruldu: Artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
Arşiv

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi. Alınan yeni karara göre, etkinliği ve yan etkileri bir süredir tartışılan hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak. Hastaların evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek.

Sıtma ilacı hidroksiklorokin nedir?

Kinin, kına kına kabuğu, Rubiaceae familyasından Cinchona türlerinin kabuklarına verilen isimdir. Bu ağaçlar Güney Amerika’ya endemik olmasına rağmen Bolivya, Guatemala, Hindistan, Endonezya, Tanzanya ve Kenya gibi pek çok tropik bölgede kültürü yapılmaktadır. Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, sıtma ilacı konusunda uyardı: Pozitif değilse akılcı değil
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, sıtma ilacı konusunda uyardı: Pozitif değilse akılcı değil

ABD'de sıtma ilacı verilen hastalarda ölüm oranı yükseliyor iddiası
KORONAVİRÜS
ABD'de sıtma ilacı verilen hastalarda ölüm oranı yükseliyor iddiası
  • Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur.

Sıtma ilacı klorokin’e yerli sentez: Hammaddesi yerli olacak
KORONAVİRÜS
Sıtma ilacı klorokin’e yerli sentez: Hammaddesi yerli olacak

Yan etkileri nelerdir??

Çok yaygın (>1/10) bildirilen yan etkiler: Bulantı, karın ağrısı.

Yaygın (1/10-1/100) bildirilen yan etkiler: Anoreksi, duygusal hareketlilik, baş ağrısı, bulanık görme, diyare, kusma, deri döküntüleri, kaşıntı.

Yaygın olmayan (1/100-1/1000) bildirilen yan etkiler: Sinirlilik, sersemlik, gözde pigmentasyon değişiklikleri ve görme alanı defekti ile birlikte retinopati, vertigo, kulak çınlaması, karaciğer fonksiyon testi (KCFT) bozulması, deri ve müköz membranlarda renk değişiklikleri, saç beyazlaması, alopesi, duyusal motor bozukluklar.

Türk bilim insanları başardı: Koronavirüse karşı başvurulan sıtma ilacı 'klorokin' sentezlendi
HAYAT
Türk bilim insanları başardı: Koronavirüse karşı başvurulan sıtma ilacı 'klorokin' sentezlendi

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Pansitopeni, hipoglisemi, ürtiker, anjiyoödem, bronkospazm, psikoz, konvülzyon, ekstrapiramidal bozukluklar, makulopati, işitme kaybı, kadiyomyopati, kalp ileti bozuklukları, fulminan hepatik yetmezlik, eritema multiformeyi de içeren büllöz erüpsiyon, SJS/TEN, DRESS, fotosensitivite, eksfoliyatif dermatit, AGEP, myopati, nöromyopati, hipoglisemi.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Hidroksiklorokine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları genellikle geç tip reaksiyonlardır. En sık görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları, ilacın kullanımının 2-33. gününde ortaya çıkan makulopapüller ekzantemlerdir. Hayatı tehdit edebilecek AGEP, DRESS, SJS, TEN olguları bildirilmiştir. Anafilaksi nadiren bildirilmiştir. Erken ve geç desensitizasyon protokoller tanımlanmıştır. Ayrıca mesleki kontakt dermatitlere yol açabilir.

Fransa sıtma tedavisinde başvurulan ilacın yurt dışına satışını yasakladı: Koronavirüse karşı kullanılacak
KORONAVİRÜS
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan ilacın yurt dışına satışını yasakladı: Koronavirüse karşı kullanılacak
Abone Ol Google News
Trabzonun en yaşlı annesi

Trabzon'un en yaşlı annesi

106 yaşındaki Ayşe Teyze'nin sırrı yöresel ve az yemek.
Bagajda tedavi ettiler

Bagajda tedavi ettiler

​Üç günlük buzağısı hastalanan adam veterinere zor yetişti.
Bu mantarın kilosu 100 lira: Kuzugöbeği özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişiyor

​Bayrampaşa halinde gece yoğunluğu.

​Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı.

'HES' koduyla giriliyormuş: Jandarmadan nefes kesen operasyon

​Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar.

​İsrail, Kudüs'te tacizin dozunu dün gece artırdı.
Çöp sanıp atacaktı

Çöp sanıp atacaktı

Arabasının üstünde gördü: ​İçine bakınca hayretler içinde kaldı
Musul<br>Ovaköy'ü istiyor

Musul
Ovaköy'ü istiyor

Türkiye “güvenin sembolü” olarak görülüyor.
Arabulucu etkisi

Arabulucu etkisi

Yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.