Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Tatilciler dikkat Kurnaz dolandırıcılar internetten hayali villa kiralıyor
TÜRKİYE

Tatilciler dikkat: Kurnaz dolandırıcılar internetten hayali villa kiralıyor

Koronavirüs nedeniyle tatilciler artık kalabalık oteller yerine villa tipi ve geniş araziler üzerinde kurulu yerleri tercih ediyor.

İzole tatil arayışına giren tatilciler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken, yüzlerce tatilci 'kopya tatil siteleri' nedeniyle dolandırıldı. Kilometrelerce konaklayacağı villaya gelen vatandaşlar, ya o adreste villa olmadığını ya da aynı birden çok kişiye aynı anda kiraya verildiğini öğrenince hayatının şokunu yaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Tatilciler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken, yüzlerce tatilci 'kopya tatil siteleri' nedeniyle dolandırıldı.
Tatilciler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken, yüzlerce tatilci 'kopya tatil siteleri' nedeniyle dolandırıldı.

Koronavirüs sürecinde 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayatla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarındaki tatil destinasyonlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 5 yıldızlı oteller koronavirüs tedbirleri alarak, gelecek tatilcileri beklerken, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tatilciler daha izole bir tatili tercih etti. İzole tatil için özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerindeki lüks villalar büyük ilgi gördü.

Villa tipi oteller tercih nedeni: Albayrak Grubu yatırıma hız verdi
EKONOMİ
Villa tipi oteller tercih nedeni: Albayrak Grubu yatırıma hız verdi


İnternet sitelerini kopyaladılar

Tatilciler, villa kiralamak için internetten, indirimli fiyatlardan rezervasyon yaptırdı. Rezervasyonda günlüğü 5 bin lira olan villayı, günlüğü 3 bin liraya kiralamak isteyenlere ön koşul olarak verilen hesap numarasına, kiralama bedelinin bir kısmının havale edilmesi istendi. Havale işleminin ardından rezervasyonun tamamlandığını düşünen tatilciler, tatillerinin başladığı gün verilen adrese geldiklerinde ise büyük şok yaşadı. Adrese gelen çoğu tatilci ya verilen adreste villa göremedi ya da aynı villanın birçok tatilciye aynı anda kiraya verildiğini gördü.

Tatilcilerin yeni tercihi: Günlük iki bin TL'yi gözden çıkardılar
EKONOMİ
Tatilcilerin yeni tercihi: Günlük iki bin TL'yi gözden çıkardılar
  • Karşılarında bir muhatap bulamayan mağdurlar durumu polise bildirince olayın bir dolandırıcılık yöntemi olduğu tespit edildi. Dolandırıcılar, kiralama hizmeti veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi sitelerinden kiraladıklarını iddia etse de yapılan araştırma sonucunda sitelerin birebir kopyasının oluşturularak kullanıcılara sunulduğu belirlendi.

Vatandaşlar bayramın son günü Belgrad Ormanı'na akın etti
OYNAT 00:00
Vatandaşlar bayramın son günü Belgrad Ormanı'na akın etti
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda şehir dışına tatile gitmeyen vatandaşlar, bayramın dördüncü gününde Belgrad Ormanı'na akın etti. Doğa ile baş başa kalan vatandaşlar, mangal yaparak tatilin tadını çıkardı.

Tehlikeye dikkat

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, tatilcilerin bu şekilde dolandırılmasına üzüldüklerini söyledi. Sezonun başından bu yana sürekli uyarılarda bulunarak bu tehlikeye dikkat çektiklerini anlatan Perçin, mağdur olan tatilcilerin ise karşılarında muhatap bulamadığı için hiçbir hak iddia edemediğini söyledi.

Tatil iptali isteyene ya erteleme ya iade: Vatandaşın tatil planı altüst oldu
KORONAVİRÜS
Tatil iptali isteyene ya erteleme ya iade: Vatandaşın tatil planı altüst oldu

Dolandırıcıların izine rastlanmıyor

Özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerinde bu türden olayların yaşandığını anlatan Perçin, "Bu tablo bizi çok üzdü. Ortada kalan aileler vardı. Paraları yatırıp geldiklerinde olmayan bir rezervasyonla karşılaşıyorlar. 2-3 araba gelip, ortada kalanlar olduğunu gördük. Villa turizmi yine devam edecektir. Burayı düşünen misafirler tamamen güvenli yerlere başvursun. Burada böyle büyük indirimler beklemesinler ve o indirimlere güvenmesinler. Bizleri, alan temsilciliklerimizi ararlarsa yardımcı oluruz" dedi.

  • Perçin, 5 bin liralık villanın hiçbir zaman 3 bin liralara kiraya verilmeyeceğini kaydederek, mağduriyetlerle ilgili dolandırıcıların yakalanması halinde ceza alabileceklerini, ancak dolandırıcıların izine rastlayamadıklarını sözlerine ekledi.

Ödemenin bir kısmını internetten ödüyorlar

Kaş ve Kalkan bölgesinde villa kiralama işi yapan Mehmet Canki, dolandırıcılar tarafından mağdur edilen çok sayıda tatilciyle görüştüklerini söyledi. Talebin yoğun olması nedeniyle dolandırıcıların ilgisinin villa turizmine kaydığını anlatan Canki, "İnsanlar ciddi anlamda villalara hücum etti. Tatil yapacak bir yer arıyorlar ve boş yer yok. Art niyetli kişiler de çoktan dolan villaların fotoğraflarını farklı internet sitelerinden pazarlayıp rezervasyon alıyor" şeklinde konuştu. Villa kiralama işi yapılırken, toplam ödemenin yüzde 35'inin nakit alındığını da hatırlatan Canki, dolandırıcıların işte bu yüzde 35'lik miktarı alarak kayıplara karıştığını ifade etti.

İstanbul'da bayram tatili sonrası ilk iş gününde trafik
OYNAT 00:42
İstanbul'da bayram tatili sonrası ilk iş gününde trafik
Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde işe gitmeye başladı. Bayram boyunca sakin geçen kent merkezindeki noktalarda ise hareketlilik var. Mega kentte TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik olduğu görüldü.


  • Sadece Kurban Bayramı tatilinde onlarca ailenin mağdur sıfatıyla kendilerine başvurduğunu anlatan Canki, "15-20 aile gelip bize başvurdu. Dolandırıldıklarını anladılar. Villanın adresini soruyorlar ama o villa doldu ya da öyle bir yer yok. Burada günübirlik villa bulmak imkansız. Ortalama bir villa haftalık 10 bin lira. Bu fiyatların altında villa olunca şüpheyle yaklaşsınlar" dedi.

Koronavirüs sonrası büyük ilgi görüyor: Villa tipi oteller
FOTOĞRAF 14
Title
Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, normalleşme süreciyle hareketlilik başladı.
Title
Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehbere uygun tedbirleri hayata geçiren tesislere ilk olarak iç pazardan talep gelirken, haziranın sonundan itibaren de yurt dışı rezervasyonları alınmaya başlandı.
Title
Önceki yıllarda otellerin yıldız sayısına, denize yakınlığına, havuz büyüklüğüne bakan tatilcilerin parametresine bu yıl salgın nedeniyle koronavirüs tedbirleri de girdi.
Title
Bunların sonucunda geniş alana kurulu tesisler ile villa tipi hizmet veren otellere taleplerde, doğal sosyal mesafe imkanı sağlamasından dolayı artış oldu.
Title
Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, tatil yapmak isteyenlerin salgın nedeniyle kaygılarının bulunduğunu söyledi.
Title
Aylardır evlerinde korunan vatandaşların tatile geldiğinde de aynı korunmayı beklediğine işaret eden Gençtürk, bu kapsamda yeni yatırımlar yaptıklarını belirtti.
Title
Tüm sosyal alanları, sosyal mesafeye uyulacak şekilde düzenlediklerine değinen Gençtürk, önlemlerle, tatilcilerin evde geçirdikleri sıkıcı günlerini, rahat şekilde atlatacağını düşündüklerini ifade etti.
Title
Turizm tercihlerinde de salgın nedeniyle değişikler olduğunu anlatan Gençtürk, Ana blok bina oteller bu konuda bu sene sıkıntı yaşayacaktır. Belki sahillerde bunu sağlayabilirler ama restoran ve sosyal alanlarda bunu sağlamak çok zor. Villa konseptli otellerin en büyük avantajı geniş alana yayılmış olması. Bu sene bu oteller avantajını yaşayacak. dedi.
Title
Yeni sezona 1 Temmuz'da başlayacaklarını belirten Gençtürk, personel eğitimleri de dahil yeni normalde son hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.
Title
Kovid-19 tedbirleri kapsamında otel girişine 62 noktadan vücut ısısı ölçen cihaz yerleştireceklerini bildiren Gençtürk, otele giren herkesin bu cihazdan geçeceğini dile getirdi.
Title
Tedbirler kapsamında belli sayıda müşteri kabul şartı getirildiğini, bunun da bazı otellerde kapasite sınırlaması anlamına geldiğini belirten Gençtürk, Buradan bazı fırsatçılar kar adına fiyatlara zam yapacaktır. Biz aldığımız karar neticesinde, 2019 Kasım'da belirlediğimiz fiyatlarla devam edeceğiz. Şu anda yüzde 35 doluluğa ulaştık. Rezervasyonlarımız gelmeye başladı. Yasak kalktığı andan itibaren ciddi anlamda telefonlar çalmaya başladı. ifadelerini kullandı.
Title
Grup olarak turizme yeni girdiklerini ve Seferihisar Sığacık'taki tesislerinin ilk yatırımları olduğunu anlatan Gençtürk, şunları kaydetti:
Title
Otel, 128 dönüm üzerinde yer alıyor. 3 koyumuz var, 2'si aktif. Biri kadınlara özel. Türkiye'de tek doğal korunaklı, hiç kimsenin dışarıdan göremeyeceği bir plaj. Buraya çok ciddi yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda 155 odamız var. 300 odayı hedefledik. Bu yıl da yeni alanları hizmete açıyoruz. Grubumuzun turizm yatırımları farklı lokasyonlarda da devam edecek. Sektörde olmaktan mutluyuz.
Title
Koronavirüs sonrası büyük ilgi görüyor: Villa tipi oteller
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda tatilci, kalabalık oteller yerine villa tipi yapıları bulunan turistik tesislere yöneliyor.
Abone Ol Google News
İki teröristetkisiz hale getirildi

İki terörist
etkisiz hale getirildi

​İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..
Yeni birfelaket önlendi

Yeni bir
felaket önlendi

​Dere kenarında yapılan ıslahlar sonuç verdi.
Hem balık istifi yolcu taşıdı hem de görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi: Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı

Toplantısı yarıda kesildi, apar topar götürdüler.
Seçimler bitti<br>sokaklar karıştı

Seçimler bitti
sokaklar karıştı

​Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı.

Bugün başlıyor

Bugün başlıyor

​On gün boyunca sürekli denetim.
Oruç Reis'in istikameti panikletti

Oruç Reis'in istikameti panikletti

​Yunanistan sözünde durmadı, Türkiye'den hamle gecikmedi.
Hüsrana uğrarsınız

Hüsrana uğrarsınız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya sert uyarı.
Lübnan'da<br>siyasi kaos

Lübnan'da
siyasi kaos

​Başbakan istifa etti, hükümet düştü.
Yola devam

Yola devam

​Üst lige doğru emin adımlarla...
Özel kalem saltanatı!

Özel kalem saltanatı!

​CHP'li belediyelerin harcamaları milyonları buldu.
Yunanistan'a<br>açık mesaj

Yunanistan'a
açık mesaj

​Türk donanması Doğu Akdeniz'de atışlı tatbikat yapıyor!
İzmir'de suya<br>zam yapıldı

İzmir'de suya
zam yapıldı

​CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Bakan Koca <br>iki ile dikkat çekti

Bakan Koca
iki ile dikkat çekti

​Son 24 saatin koronavirüs tablosu.
Faizler düşecek

Faizler düşecek

Erdoğan'dan yatırımların önünü açacak haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.